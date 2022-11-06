Kültür Rotası

06 Kasım 2022 Pazar, 13:55

ULU ÖNDER ANILIYOR

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında birçok farklı şehirde özel etkinlikler ile anıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. 10 Kasım Perşembe akşamı AKM’de gerçekleşecek konserde, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı’nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi’nin metninden oluşan “Atatürk Oratoryosu” seslendirilecek. Konserde; soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek, bariton Alper Göçeri solist olarak yer alıyor.

HEPAT’TAN HELEN’E

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilk camaltı sanatçısı belgesini almış olan ressam Aynur Ocak Gündoğan’ın “Anadolu Tanrıçaları Hepat’tan Helen’e” isimli camaltı sergisi Krişna Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Camaltı sanatını geleneksellikten kopmadan çağdaş yorumlamaya çalışan Gündoğan, genellikle Şahmeran, Piri Reis haritaları, Anadolu yazma motifleri ve tanrıçalarını kendi dünyasında camaltı çalışmalarla yorumluyor. Anadolu tanrıçalarının yolcuğunu konu alan sergi 12 Kasım’a kadar görülebilir.

FOSFORLU CEVRİYE YENİDEN

İBB Şehir Tiyatroları, Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye adlı müzikali yeniden seyirciyle buluşturuyor. 1930-40’lı yılların İstanbulu’nun zengin tasvirleriyle sunulduğu, hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisinin çarpıcı öykülerle aktarıldığı oyun, 2-5 Kasım, 9-12 Kasım 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 30 Kasım-3 Aralık 2022 tarihleri arasındaysa Ümraniye Sahnesi’nde.