Kültür Rotası

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:36

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:36

BİR GECE MASALI

İBB Şehir Tiyatroları, W. Shakespeare’in yazdığı, Neşe Erçetin’in uyarladığı, Musa Arslanali’nin yönettiği Bir Gece Masalı adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Bir ormanda sürprizlerle ve dolu bir gecede yaşananları aktaran oyun, 15 Ocak’ta Müze Gazhane’de, 22 ve 29 Ocak’ta ise Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BALİNA

Prömiyeri Venedik Film Festivali’nde yapılan ve Brendan Fraser’ın beyazperdeye döndüğü, Darren Aronofsky’nin yeni filmi The Whale/Balina, vizyondan önce 16 ve 17 Ocak’ta İKSV Galalarında gösterilecek. Başroldeki Fraser’ın yanı sıra Sadie Sink, Hong Chau ve Ty Simpkins’in yer aldığı filmin senaryosunu ödüllü yazar Samuel D. Hunter kendi kaleme aldığı aynı adlı oyundan uyarladı.

MEŞGUL ŞEHİR

İşgal yıllarında yalnızca siyasal değil, toplumsal ve kültürel anlamda da sürekli bir hareketlilik halinde olan İstanbul’a ayna tutan “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923” sergisi, Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo’nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla hazırlandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Cumhuriyetin 100. yılında ziyarete sunduğu sergi, I. Dünya Savaşı’nın ardından işgale uğrayan kenti; resmi yazışmalar, resim, film ve fotoğrafların yer aldığı zengin bir arşiv seçkisi ile mercek altına alıyor.

SOKRAT ST & ADOS

Underground rap müzik dünyasının başarılı isimlerinden Sokrat St ve Ados, 29 Ocak’ta, If Performance Hall ev sahipliğinde Ankaralılarla buluşacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan ikili, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek.