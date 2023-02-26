Kültür Rotası

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:45

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:45

DAYANIŞMA PERDEDE

Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketiyle beraber etkinliklerini ara veren ve İhtiyaç Haritası uygulamasıyla yardım toplanan bir sahaya dönüşen DasDas’ta oyunlar depremzedelerle dayanışma için oynanacak. Şubat ayı sonuna kadar sahnelenecek oyunların gelirinin tamamı aktarılacak. Ayrıntılı program DasDas’ın internet sitesinde.



YARINI BAŞTAN TANIMLAMAK

Doğan Kuban’ın kaleme aldığı Yarını Baştan Tanımlamak’ta, “Türkiye uygarca yaşanabilir bir ülke olarak nasıl ve ne kadar ayakta kalabilir” sorusuyla ülkenin dünü, bugünü ve yarını olgusal bağlamda ele alınıyor. Kuban, toplumda yerleşik hale gelmiş vurdumduymazlığa karşın, giderek uzaklaşılan çağdaş yaşam, bilim ve teknolojinin önerdiği çözümleri topluma göstermenin aydınların sorumluluğunda olduğunu belirtiyor. Einstein’ın “Eğer bu dünyada yaşayacaksak her şeye yeniden başlamak gerekecek!” sözünü anımsatan Kuban’ın, “Aydının savaşı buradan başlıyor” dediği kitabı, bilim, akıl ve sağlıklı toplumdan ne denli uzaklaşıldığını gördüğümüz şu günlerde başucu kitaplarınız listesine bir öneri.

SEÇiCİ İLETKEN

Yeni medya sanatı alanında çalışan sanatçıların son dönem eserlerini bir araya getiren “Seçici İletken” sergisi, bedensel evrimin dijital devrimle nasıl kesiştiğine odaklanıyor. Küratörlüğünü Sinan Eren Erk, yaratıcı direktörlüğünü ise Arda Yalkın üstlendiği sergi, Cocoon, Hamam ve fuaye alanlarında sanatseverler tarafından 12 Mart’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.



SUNAY AKIN

Kültürümüzün unutulmaya yüz tutan değerlerine bilginin ışığı altında aktarıldığı, klakson çalınmaz tabelasından, bir vapura kıyıdan sallanan mendile, Apollo 11’in dünyadan ayrılışından, bir yastığa yazılı şiire kadar uzanan nice anı Sunay Akın ile “Yüzyüze” gösterisiyle yarın akşam Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalılar ile buluşacak. Gösteriden elde edilen gelirinin depremzedelere bağışlanacağı duyuruldu.