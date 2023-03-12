Kültür Rotası

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:16

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:16

Eksik



Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, bir babayla oğlunun kırık dökük ilişkisini, her şeye rağmen bir aile olma çabasını dramatik ve komik bir biçiMde anlatan “Eksik” oyununda, Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz birlikte rol alıyor. Tek perdelik oyun, 16 Mart’ta Baba Sahne’de, 19 Mart’ta Fişekhane Ana Sahne’de seyirciyle buluşacak.

Yan Rol

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı ve yönettiği, bir kadının yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesini konu alan “Yan rol”, kendi hikâyesinin kahramanı olmak isteyenlere sesleniyor. Merve Polat’ın ilgi çeken performansı ve oyunculuk sektörüne batırdığı iğneli metniyle sahneye taşınan “Yan Rol”, Tiyatro Mitos yapımı ile 16 Mart’ta Şişli Tiyatrosu’nda, 25 Şubat’ta ise Kocaeli Alternatif Sahne’de.

Çanakkale Şehitleri Anma Konseri

Opera İstanbul, Çanakkale Şehitleri Anma Konseri’nde usta besteciler Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Yalçın Tura, Erdal Tuğcular ve Muammer Sun’un bestelerinden oluşan bir repertuvar ile 18 Mart saat 18.00’de AKM’de seyircisiyle buluşuyor.



Renklerle Dans

Pera Öğrenme, Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisinden ilhamla yeni bir etkinlik programı sunuyor. Rego’nun masalsı dünyasıyla tanışırken farklı malzemelerle resimli hikâyeler oluşturan katılımcılar, eğlenceli kuklalar ve hayvan portreleri tasarlayacak. 4-17 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik çevrimiçi ve yüz yüze atölyelerden oluşan “Renklerle Dans” başlıklı program 18 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.