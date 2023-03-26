Kültür rotası

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:18

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 18:18

42. İstanbul Film Festivali başlıyor

42. İstanbul Film Festivali zengin bir programla 7-18 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nde ödül alan filmlerin yanısıra dünya prömiyerini yapacak birçok yapım da yer alacak. Ayrıntılı programa ve festival biletlerine İKSV’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Enoch Arden

İngiliz şiirinin önemli isimlerinden Sir Alfred Tennyson’ın kaleme aldığı Victoria çağının köşe taşlarından Enoch Arden, 1 Nisan’da CSO ADA Ankara’da izleyiciyle buluşuyor. Piyanist Orçun Orçunsel’in Alman besteci Richard Strauss’un müziklerini yorumlayacağı eseri kum ressamı Ramazan Yumrutepe performansıyla görselleştirecek. Arden’e Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil hayat veriyor.

Güzel Son

ENKA Sanat, Semaver Kumpanya’nın İstanbul Mon Amour projesinin bir parçası olan “Güzel Son” adlı oyuna ev sahipliği yapıyor. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş ve Halim Şefik Güzelson gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan oyun, 28 Mart Salı ENKA Oditoryumu sahnesinde.

Sekizinci Renk Kadın ve İz

“8. Renk Kadın ve İz”, resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil dokuma, kolaj, minyatür ve yerleştirme sanatını kapsayan eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. 18 kadın sanatçının yapıtlarının yer aldığı seçki 2 Nisan’a kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde.