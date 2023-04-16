Kültür rotası

Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:25

Güncelleme: 16.04.2023 - 18:25

ALGININ POETİKASI

‘Prizma Expanded: Algının Poetikası’ sergisi Lara Kamhi küratörlüğünde 11 Mayıs - 29 Temmuz tarihleri arasında Akbank Sanat’ta izleyicisiyle buluşacak. Türk sinemasının üç farklı jenerasyonundan öne çıkan Reha Erdem, Florent Herry, Zeynep Dadak, Çiçek Kahraman, Deniz Tortum ve Alican Çamcı’dan oluşan yönetmen ve film profesyonellerinin çalışmalarından oluşan sergide mekâna özgü sinematik eserler sergilenecek.

GÖKSEL’DEN KIZ ÇOCUKLARINA...

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Göksel, 19 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Konserin tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

23 NİSAN’A ÖZEL KONSER

CSO Ada Ankara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir konserle kutluyor. “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konserinde şef Atahan Dinç yönetimindeki CSO, Antonio Vivaldi’den “Mevsimler Op. 8”i seslendirecek.

BAHAR FESTİVALİ

Anadolu rock ve psikedelik müziğin önde gelen grupları “Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar” festivali ile 13 Mayıs Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Festivalde 70’lerin Anadolu rock şarkılarına ve türkülere getirdikleri yorumlarla dünya çapında başarı kazanan Altın Gün, renkli sahne performansları ve oryantal enstrümanlarıyla dikkat çeken BaBa ZuLa, Anadolu-pop ve funk eserlerini elektronik müzikle modernize eden Kozmonotosman sahne alacak.