Kültür rotası

Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:50

Güncelleme: 21.05.2023 - 17:50

EMEL SAYIN ZORLU PSM’DE

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Emel Sayın, unutulmaz şarkıları ve benzersiz sahnesiyle 30 Mayıs Salı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla bir araya geliyor. Konser biletleri passo.com.tr’de…

12 ÖFKELİ

Ünlü yazar Reginald Rose’un kaleminden çıkan ve kült haline gelen 12 Angry Men, Reginald Rose’un metni ve M. Akif Yeşilkaya rejisiyle yeniden sahneleniyor. Kadrodaki iki erkek oyuncunun kadın oyuncu ile değiştirilmesinden sonra Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından “12 Öfkeli” adıyla sahneye taşınan oyun, 26-27-28 Mayıs’ta AKM’de, biletler Biletini al’da.??

NÂZIM’A ŞARKILAR

Nâzım Hikmet RAN, ölümünün 60. yılında özel bir konserle anılıyor. Nâzım Hikmet’in bugüne değin farklı tarzlarda bestelenen şiirleri yeniden dinleyici ile buluşuyor. Usta şairin “Bugün Pazar, Memleketim, Masalların Masalı” gibi unutulmaz şiirleri, tiyatro sanatçısı Tülay Günal ve vokalist Deniz Güngören ile Yürüyen Merdiven grubu tarafından seslendirileceği konser 25 Mayıs akşamı CRR’de.

SELDA BAĞCAN HARBİYE AÇIKHAVA’DA

Sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli seslerinden biri olan ve kendi özgün protest besteleriyle halkın çok sevdiği türküleri seslendiren Selda Bağcan, sevilen repertuarı ile 8 Temmuz Cumartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.