Kültür rotası

Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:27

Güncelleme: 29.05.2023 - 17:27

Işığın Peşinde

Renkli yaşamını eserlerine yansıtmasıyla bilinen ressam ve tasarımcı John Craxton’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi, “John Craxton: Işığın Peşinde” Ian Collins’in küratörlüğünde 23 Temmuz’a kadar Meşher’de ziyaretçileriyle buluşmayı sürdürecek.

Açıkhava’da tiyatro zamanı

İBB Şehir Tiyatroları “Açık Hava Yaz Oyunları” programıyla tiyatroseverlerle buluşacak. Tartuffe ve Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi oyunlarının sahnedeleneceği haziran ayı biletleri satışa sunuldu. Ağustos ayı programında ise izleyenleri yeni oyunlar karşılayacak. Biletler sehirtiyatrolari.ibb.istanbul'da...

Moritz ve 3 Hisar İzmir’de

Müzik dünyasının özel seslerinden Sema Moritz ses ve tanbur sanatçısı Hakan Dedeler, gitar sanatçısı Erdinç Şenyaylar ve perküsyon sanatçısı Engin Gürkey tarafından kurulan 3 Hisar Müzik Topluluğu ile birlikte 29 Mayıs akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak konserde sevenleriyle bir araya geliyor.

ARTCONTACT İstanbul başlıyor

ARTCONTACT İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı bu yıl üçüncü kez kapılarını açıyor. 120’nin üzerinde katılımcı, bin 500’ün üzerinde sanatçı ve 4 bin 500’e yakın eserin sergileneceği fuarın bu yılki konuğu Aleksandr Shadrin. 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuarda resim, heykel, seramik, video, performans, dijital art, street art gibi farklı disiplinlerde yapıtlar yer alacak.