Kültür Rotası

Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 13:00

BIR EŞİK, ORMAN

Farklı disiplinlerden sekiz sanatçıyı bir araya getiren “Bir Eşik, Orman” sergisi izleyicinin dönüşümüne yol gösterici rehber olma amacı taşıyor. Arzu Ertekin, Aytaç Beyazgül, Duygu Ergör Baur, Feyzan Alasya, Havva Marta, Sesil Beatris Kalaycıyan, Tuba Önder Demircioğlu ve Yücel Kale’nin eserleri yer aldığı sergi 25 Ağustos’a kadar Gallery 11.17’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

BİR YAZ GECESİ FESTİVALİ

“Bir Yaz Gecesi Festivali”, Beykoz Kundura’da katılımcılarıyla buluşuyor. Boğazın kıyısında, açık havada film gösterimleri ve ücretsiz sergilerin yer aldığı festival, 20 Ağustos’a kadar sürecek. Ayrıntılar beykozkundura.com'da.

SERTAB ERENER

Güçlü sesi ve dillerden düşmeyen parçalarıyla pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener, 12 Ağustos Cumartesi Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods sahnesinde olacak. Konser biletlerine Biletix, passo.com.tr, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabilir.

BERGAMA TİYATRO FESTİVALİ

Sürdürülebilir bir festival olma yolunda 11-13 Ağustos tarihlerinde 4. kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali yeniden katılımcılarıyla buluşuyor. Yerli ve uluslararası 12 performansın yanı sıra farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik içeriklerden oluşan etkinlik programı bergamatiyatrofestivali.com’da, biletler Mobilet’te.



URLA CAZ FESTİVALİ

İlk olarak 2019’da düzenlenen Urla Caz Festivali bu yıl 11-12-13 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project, Cem Adrian, Erkan Oğur & Can Çankaya, Evgeny Grinko ve Melis Sökmen gibi birbirinden farklı tarzlara sahip birçok sanatçıyı bir araya getiren etkinliğin biletleri bubilet’te.