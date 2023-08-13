Kültür Rotası

Yayınlanma: 13.08.2023 - 13:50

Güncelleme: 13.08.2023 - 13:50

KAŞ CAZ FESTİVALİ

Kaş Caz Festivali, beşinci yılında 25-26-27 Ağustos’ta üç gün boyunca Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak. Jack Lives Here desteğiyle gerçekleştirilen festival, Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü caz sanatçılarını Antalya’da buluşturuyor. Kaş Amfi Tiyatroda her sabah 08:30’da düzenlenecek ücretsiz “Gündoğumu Dinletileri” ve 26 Ağustos’ta Setur Marina’da yapılacak festival, “Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop” gibi farklı etkinliklerle müzikseverlerle buluşacak.

BAHÇE’DE SEZON KAPANIYOR

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2023 sezonunda perdelerini iki oyunla kapatıyor. Tiyatro HemHâl’in ilgi çeken oyunu “N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali?” 16 Ağustos Çarşamba akşamı sahnelenecek. Kapanış ise Dostlar Tiyatrosu’nun yeni oyunu olan ve usta tiyatrocu Genco Erkal’ın 17 Ağustos Perşembe akşamı sahneleyeceği, “İmparator” oyunuyla olacak.

GÜLŞEN

90’lı yıllardan bu yana yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan ve şarkıları kadar sahne performansı ile de adından söz ettiren Gülşen, 19 Ağustos Cumartesi akşamı YBY Woods’ta hayranlarıyla buluşuyor. Biletler Biletix’te.

BOŞLUĞA DİKKAT

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg’un katkılarıyla “Boşluğa Dikkat” adlı uluslararası yeni bir projeye başlıyor. Kadın sinemacılara daha fazla alan açmayı hedefleyen projenin ilk etkinliği beş filmlik bir açıkhava gösterimi olacak. Ustalık sınıfı, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğin yer alacağı proje, 18- 23 Ağustos tarihlerinde İran’dan Şili’ye, kişisel ve toplumsal tarihlerin kesiştiği kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan bir programla katılımcılarıyla buluşacak.