Kültür Rotası

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:38

Güncelleme: 03.09.2023 - 12:38

33. AKBANK CAZ FESTİVALİ

Farklı müzik türlerini bir araya getirdiği programıyla 33. kez kapılarını açacak olan Akbank Caz Festivali, 23 Eylül-8 Ekim arasında İstanbul’un farklı mekânlarından müzikseverlerle buluşacak. Sub-Rehavi, Yarkın Tuncer, Cem Tuncer ve Neşet Ruacan, Lakecia Benjamin, Wayne Shorter Tribute Band, İlhan Erşahin & Friends, Erik Truffaz gibi caz dünyasının saygın isimlerini ağırlayacak olan festivalin biletleri Biletix’te.

CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ

Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz. Yıldırım Türker çevirisi ile sahnelenen oyun, “Hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi” diye soruyor. Oyun, 18 ve 19 Eylül’de Zorlu PSM’de.

GILGAMIŞ

Yönetmenliğini Mesut Arslan’ın üstlendiği ve Gılgamış Destanı’nın iki kadın oyuncu ve farklı sahne tasarımı ve estetiği ile aktarıldığı “Gılgamış” oyunu, IO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 15 ve 16 Eylül’de DasDas’ta.

KAU WELA

Aralarında Devrim Erbil’in de bulunduğu farklı akımları temsil eden 15 sanatçının resim, dijital sanat, ve karışık medya tekniklerinden oluşan 45 farklı çalışmasının sergilendiği Kau Wela Karma Sergisi 20 Eylül'e kadar The Stay Boulevard Nişantaşı’nda görülebilir.

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ

Ülkemizin en köklü müzik gruplarından Ezginin Günlüğü unutulmaz şarkılarını seslendireceği bir konserle 6 Eylül Çarşamba akşamı Moda Kayıkhane’de sevenleriyle buluşacak. Biletler biletinial.com’da.