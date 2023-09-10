Kültür Rotası

Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:37

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:37

ASAF AVİDAN

Kırılgan sesi ve dokunaklı sözleriyle tanınan şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Asaf Avidan, “ICHONOLOGY Solo Tour 2023” kapsamında İstanbul’a geliyor. “Reckoning Son”, “Over My Head” gibi parçalarıyla bilinen sanatçı blues, rock, folk ve caz tınılarıyla 23 Eylül akşamı Zorlu PSM’de.

MOR VE ÖTESİ

Rock müzik dünyasının ülkemizdeki en popüler gruplarından Mor ve Ötesi, simgeleşmiş şarkılarından oluşan özel bir repertuvar ile hayranlarıyla buluşacak. Biletleri kısa sürede tükenen konserlere imza atan grup, 20 Ekim’de Antalya Agora AVM Açıkhava Sahnesi’nde, 21 Ekim’de ise Ankara Armada AVM’de sahne alacak.?

BUGÜN DE YAŞIYORUM

Kavramsal sanatın öncülerinden Cengiz Çekil, Arter’e konuk oluyor. Döneminin sosyo-politik olaylarına eserlerinde alan açan sanatçının bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı sergisi Bugün de Yaşıyorum, 24 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

CLOUD NİNE

Muse Contemporary‘nin ülkemizden ve dünyadan 16 sanatçıyı bir araya getirdiği ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın’ın üstlendiği “Cloud Nine” sergisi İsveçli sanatçı Petra Hultman’ın büyük ölçekli beyaz dantel enstalasyonundan esinleniyor. Farklı farklı disiplinlerden sanatçıların eserleriyle yer aldığı sergi, 15 Eylül’e kadar METT Bodrum’da görülebilir.

PENTAGRAM

Ülkemizin öncü metal gruplarından olan Pentagram, 16 Eylül akşamı Blind İstanbul’da sevilen şarkılarını seslendirecek. Biletler biletix’te.

DOĞU DEMİRKOL

Türkiye’de ve dünyanın farklı kentlerinde yaptığı tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve güldürü niteliği taşıyan olaylardan beslenen Doğu Demirkol, 19 Eylül’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, biletler biletix’de