Kültür Rotası

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:00

LA MOV COMPANİZA DE DANZA

İspanya’nın önemli modern dans topluluklarından “La Mov Companiza de Danza” İstanbullu izleyicisiyle buluşacak. Lyon Operası'nın ünlü solist dansçısı Víctor Jiménez ile çalışmalarına devam eden grup, deneysel yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. Fındıkkıran, Uyuyan Güzel gibi klasiklerin yanısıra çağdaş eserlerin icrası ile de tanınan grup, 19-20 Ekim’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahen alacak.

BURHAN ÖÇAL&ALEXEY BOTVİNOV

Perküsyon virtüözü Burhan Öçal ile Ukraynalı piyanist Alexey Botvinov "Piyano ve Davullar" projesi ile bir araya geliyor. Piyano başyapıtlarının oryantal ritimlerle birleştirildiği 'Doğu Batı Buluşuyor' başlığı ile gerçekleşecek konser 25 Ekim’de CRR’de.

DÜŞTEN MADDEYE

İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg katkılarıyla düzenlediği “Boşluğa Dikkat” adlı uluslararası projesi devam ediyor. Kadın sinemacılara alan açmayı hedefleyen projenin ikinci programı Düşten Maddeye, 26-29 Ekim’de sinemaseverleri bekliyor. Seçkide Ingrid Bergman’ın “Çığlıklar ve Fısıltılar” ve Wim Wenders’in “Berlin Üzerindeki Gökyüzü” filmlerinin yanı sıra bu yıl Cannes’da Altın Palmiye kazanan Justine Triet’nin ”Bir Düşüşün Anatomisi” de yer alıyor.

RİTMİK KÂBUSLAR

Pera Film tüm dünyada popüler kültürün parçası olan Cadılar Bayramı’na özel mini bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. “Ritmik Kâbuslar” adlı program 24-31 Ekim’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşacak. Programda, Jim Sharman imzalı kült klasik “The Rocky Horror Picture Show” ve korku sinemasının kilometre taşlarından olan ”Suspiria” yer alıyor.



