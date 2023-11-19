Kültür Rotası

Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:12

Güncelleme: 19.11.2023 - 15:12

VİSTÜL FİLM FESTİVALİ

Salt’ın Güncel Polonya Sineması Vistül Film Festivali, 21-30 Kasım tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da başlıyor. Festival, 21 Kasım’da “Kobieta na dachu” (Damdaki Kadın) filminin gösterimiyle başlayacak. Etkinlik kapsamında ayrıca iki kısa film seçkisi de sunulacak. Tüm filmlerin orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterileceği programa katılım ücretsiz. Gösterim takvimiyse saltonline.org'da.

SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ

Bu yıl 13. kez düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 31 ülkeden 47 yapımın yer aldığı festivalde ayrıca akademik program da bulunuyor. Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek tüm gösterimler için ayrıntılı programa www.icapff.com adresinden ulaşılabilir.

BUL BENİ

İsmet Değirmenci’nin “Bul Beni” başlıklı kişisel sergisi, Brieflyart Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Serginin bir bölümünde sanatçının, A. Botton’ın Romantik Hareket ve N. Temelis’in Arayış kitaplarının sayfalarına çizdiği ada resimleri yer alıyor. Diğer bölümde ise sanatçının kâğıt üzerine çini mürekkebi kullanarak yaptığı “yalnızlık haritaları” resimleri ve pişmiş topraktan oluşan Göç Portreleri başlıklı büst serisi yer alıyor. Sergi 10 Aralık’a kadar görülebilir.

“PETOFİ İLK KEZ İSTANBUL’DA”

Ressam Haydar Özay'ın Macaristan'ın ulusal şairi Sandor Petöfi'den esinlenerek hazırladığı sergi, Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.“Petofi İlk Kez İstanbul’da” başlığıyla hazırlanan sergi 25 Kasım’a kadar uzatıldı.