Kültür Rotası

Yayınlanma: 03.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 12:00

YILDIZLAR ALTINDA

BİFO yılın son konseri olan “Yıldızlar Altında”da başarılı kemancı Nemanja Radulovic ile sahneyi paylaşıyor. Keman repertuvarının en sevilen yapıtlarından biri olan Beethoven’ın op.61 Re Majör konçertosunun seslendirileceği konserin şefliğini ise dünyanın önde gelen pek çok orkestrasıyla bir araya gelen George Pehlivanian yürütecek. Konser, 7 Aralık Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

KEL DİVA

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'i 20 yıl sonra tekrar aynı sahnede buluşturan Oyun Atölyesi’nin yeni oyunu “Kel Diva” izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Eugene Ionesco’nun yazdığı ve Hasan Anamur çevirisi ile sahneye aktarılan oyun, 15 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

“BD DENEYİMİ”

Müzikseverlere pop, hip-hop ve deep house ekseninde türlerarası bir deneyim sunan başarılı trompet sanatçısı Barış Demirel, “BD Deneyimi” konseriyle 9 Aralık Cumartesi akşamı Salon İKSV’de dinleyicileriyle buluşacak, biletler Passo’da.

WONDER VILLAGE

KüçükÇiftlikPark’ta kurulan yılbaşı kasabası Wonder Village, bu yıl da pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Eğlence alanlarından atölyelere, buz pateni pistinden dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu yeme içme alanlarına birçok etkinliğin düzenleneceği alanda ayrıca aralık ayı boyunca farklı sanatçılar konserleriyle yer alacak. Kasabanın bugünkü konukları ise Flapper Swing ve maNga.