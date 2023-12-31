Kültür Rotası
Kültür Rotası
‘Üç İç Denizin Ülkesi’
Kırk yılı aşkın süredir arkeoloji, tarih ve doğa odağında üreten Handan Börüteçene’nin bugüne kadarki en kapsamlı sergisi “Üç İç Denizin Ülkesi”, Salt Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Aile Yalanları
Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın oynadığı Aile Yalanları, 4 Ocak'ta Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Kronos Quartet - Five Decades
Oscar ödüllü “Requiem For A Dream” filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğine attıkları imzayla adından söz ettiren klasik ve çağdaş müziğin öncü topluluklarından Kronos Quartet, 50’inci yıllarını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak’ta İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak, biletler biletix’te.
Öteki
Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Emin Alper'in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu “Öteki”nin sanatseverlerle buluşuyor. 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyeri yapılacak olan ve Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın sahneyi paylaştığı oyun, etkileyici bir kara komedi vaat ediyor.
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