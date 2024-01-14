Kültür Rotası

Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:09

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:09

ÇİRKİN

Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren, Firuze Engin’in yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği “Çirkin” tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun sahneyi paylaştığı oyun her cuma ve cumartesi Hope Alkazar’da.

PUCCİNİ’Yİ ANMA KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle ünlü besteci Puccini’yi ölümünün 100. yıldönümünde bir konser ile anıyor. Şef Andrea Solinas yönetimindeki orkestra ve koro şefi Elnara Kerimova’nın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Puccini’nin öne çıkan operalarını 19 Ocak’ta CSO Ada Ankara’da seslendirecek.

‘SEN POTANSİYELLERLE DOĞDUN’

?Restorasyon çalışması sonrası Beyoğlu’nun dikkat çeken yapılarından biri olan Casa Botter, Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan 'Sen Potansiyellerle Doğdun' sergisini ağırlıyor. Sergi, 4 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

GÖZ ALABİLDİĞİNE İSTANBUL?

Ömer Koç Koleksiyonu’ndan nadide eserlerin yer aldığı “Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar” sergisi Meşher’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı’ın üstlendiği sergi İstanbul’un zengin bir görsel kaydı niteliğinde.

İSTANBUL’DA METAL RÜZGARI?

Metal müziğin efsane topluluklarından Megadeth, “Crush the World Tour” kapsamında İstanbul’da. Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine’in olacağı konser, 12 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta.