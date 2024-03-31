Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
“DAPHNIS
VE KHLOE” AŞKI SAHNEDE
Antik Yunan yazar Longos’un yazdığı ve Ravel’in bestelediği Daphnis ve Khloe, 28 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda perde açıyor. Daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni’nin şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu ile seslendireceği yapıtın liriklerini Merve Dizdar okuyacak.
43.
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
İKSV
tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan’da 43. Kez
sinemaseverlerle buluşacak. 132 uzun metraj ve 12 kısa filmden oluşan program
İKSV’nin internet sitesinde.
OYUN
ODASI
Akbank
Sanat bu kez video oyunları dünyasını sanatla buluşturan “Dijital Sanatta
Şimdi: Oyun Odası” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 18 Mayıs’a kadar
görülebilecek ve küratörlüğünü
Zeynep Arınç ile Güven Çatak’ın
üstlendiği sergi, günümüzde video oyunlarının hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmasını irdeliyor.
YUKARI DÜŞENLER
Nesnelerin yeniden yapılandırılmasında çarpıcı bir yaklaşım sergileyen sanatçılar Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un üçüncü kişisel sergisi “Yukarı Düşenler”, izleyiciye fiziksellik ve bağlam algısını sorgulatıyor. Sergi, 28 Nisan’a kadar Dirimart Dolapdere’de.
AKCİĞER
Duncan Macmillan’ın yazdığı, Barış Arman’ın çevirdiği, Mehmet Birkiye’nin yönettiği Akciğer, biri akademisyen diğeri de müzisyen olan çiftin hikâyesine odaklanıyor ve o soruyu soruyor: “Çocuk yapmalı mı yapmamalı mı?” Nergis Öztürk ve Engin Hepileri’nin rol aldığı oyun, 25 Nisan’da AST Bilkent Sahnesi’nde.
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