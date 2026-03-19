Özgür Özel, Akın Gürlek'in babasına seslendi: 'Amcacığım senin oğlanda utanmak yok, sıkılmak yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Meydanlarda ismimizi yuhalatmak olmaz. Bizim de ailemiz, çoluğumuz çocuğumuz var. Babam bir defa aramıştı, camiye gitmiş, oradakiler ‘Senin oğlan şöyle böyle’ falan demişler. Bunlar hoş değil" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Özel, Akın Gürlek'in bu sözleri üzerine haksız şekilde cezaevinde bulunanları hatırlattı, Gürlek'in babasına seslendi. Özgür Özel, "Vallahi camide ne dediler bilmiyorum ama amcama söylüyorum. Senin oğlanın vicdanı yok. Senin oğlanın insafı yok. Senin oğlan milleti çoluğundan çocuğundan ayırıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam etsin diye. Amcacığım senin oğlanda şu kadar utanmak yok. Şu kadar sıkılmak yok" dedi.

Özel'in sözleri şöyle:

"Şu bayramdan önce bir tutukluluk incelemesi bile yapmayarak ya da bakın şurada yaptığımız mitinglerden sonra 301 tane genç tutukladılar. Polisin kafasına vuran taş atan ateş atan vardı. 301'in içinde hiçbiri yoktu. O kavgayı o gece çıkaranlar, ilk çıkaranların hiçbiri tutuklanmadı. Kim tutuklandı biliyor musunuz? Metrolarda 18-19 yaşında ömrü boyunca emniyetin önünden geçmemiş taş atmayı bırakın eline kötü niyetle bir taş almamış pırıl pırıl 301 tane genci aldılar.

"DİYOR Kİ BABAM CAMİYE GİTTİ..."

Bayramda içeride tuttular geçen sene Kurban Bayramı'nda. Bütün bayramı içeride geçirtirdiler onlara. Sonra ne Ramazan Bayramı'nda. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 3 ay içeride tuttuktan sonra pardon deyip saldılar. Bu çocukların tutuklanmasının hepsi beraat etti. Eyleme gitmeleri değil eylemin yasaklanması anayasaya aykırıdır diye karar çıktı. Sen 301 tane genci geçen sene haksız yere göz dağı olsun diye, direnç kırılsın diye başkası çocuğunu sokağa salmasın diye bir talimatla tutuklatıp bayramı cezaevinde geçirtiyorsun. Vizeleri kaçırtıyorsun.

Onun anası, babası, danası yok. Bir tek senin var, öyle mi? Neymiş? Akın Gürlek deyince meydan 'yuh' deyince ağrına gidiyormuş. Diyor ki babam camiye gitti diyor. Orada senin oğlan şöyle böyle demişler. Vallahi camide ne dediler bilmiyorum ama amcama söylüyorum. Senin oğlanın vicdanı yok. Senin oğlanın insafı yok. Senin oğlan milleti çoluğundan çocuğundan ayırıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam etsin diye. Amcacığım senin oğlanda şu kadar utanmak yok. Şu kadar sıkılmak yok. Kişinin cep telefonunu almış içinden mahrem yazışma onu sızdırmak var. Amcacığım bir evlat yetiştirmişsin ama senin bu oğlanın duru durağı yok.

"SENİN OĞLANIN KURDUĞU BU KUMPAS..."

Senin bu oğlanın kimseye acıdığı yok. Allah'tan bile korktuğu yok. Allah'tan korkanın yapmayacağı işler yapıyor. Gizli tanık buluyor. Gizli tanık beyanıyla tutuklama yapıyor. Sonra o gizli tanık vazgeçiyor. Aynı ifadeyi kopyalayıp buraya yapıştırıp başka bir gizli tanık buluyor. Amcacığım kadına diyor ki buraya imza at. Ekrem'e iftira at. Evinde git rahat yat. Yoksa sana güle güle diyor. Senin oğlanın kurduğu bu kumpasta iftira atmayana alıyorlar. Türkiye'nin öbür ucuna yolluyorlar. Senin oğlan var ya amcacığım Mehmet Murat Çalık Lenfomayla boğuşuyor. Serbest bırakılması gerektiğini Bülent Arınç'a kadar gidip kendinle görüşen, konuşan herkes savunuyor. Senin oğlan diyor ki bırak diyenlere. İtirafçı olsun bırakayım. Ekrem yaptırdı desin bırakayım. Ekrem'e iftira atsın diye bırakayım. O yüzden..."