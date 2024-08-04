Kültür Rotası

Yayınlanma: 04.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 04.08.2024 - 12:16

KAŞ’TA CAZ RÜZGARI

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kaş Caz Festivali, 23-25 Ağustos’ta Kaş Marina’da müzikseverlerle buluşuyor. Açılışı, Dj Barthez’in yapacağı festivalde Hey! Douglas, Kalben, Deniz Mahir Kartal, Birsen Tezer ve Fatih Erkoç sahnede olacak. Kapanışı ise İlhan Erşahin yapacak.

OPETH, ZORLU PSM’DE

Progresif rock/metalin İsveçli temsisi Opeth, "In Cauda Venenum" albüm turnesinde ülkemize geliyor. 30 yılı aşkındır progresif müziğe farklı pencereler açarak blues, caz, folk ve klasik müzik türlerine ustaca dokunuşlar yapan grup, %100 Metal organizasyonuyla 13 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.



BARCELONA GUİTAR TRİO

Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco’dan oluşan Barcelona Guritar Trio, ünlü Flamenko dansçılarından Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez’le bir araya geliyor. 24 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki etkinlik, flamenkonun efsanesi Paco de Lucía’ya selam gönderiyor.

ÜÇÜ BİR ARADA

Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın rol aldığı erkeklerin aşkla, kaderle ve “erkeklikle” imtihanının karanlık ve komik hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyan Davran Tiyatrosu’nun “Üçü Bir Arada” oyunu, 7 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda.

DÖNÜŞÜM

Grand Hyatt İstanbul, Grand Art kapsamında geri dönüştürülebilir sanatın yenilikçi isimlerinden Dilek Uzunoğlu Örs’ün eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının, işlevini yitirmiş her tür atık malzeme ile çalışarak yarattığı eserlerden oluşan “Hyatt ve Dönüşüm”, yalnızca fiziksel materyallerin değil, düşünce ve yaşam biçimlerinin de dönüştürülebileceği vurgusunu yapıyor. Sergi, 30 Eylül’e kadar görülebilir.



