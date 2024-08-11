Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
GAZAPİZM
Sevilen rap şarkılarıyla adından söz ettiren Gazapizm, 16 Ağustos Cuma Maximum Uniq Açıkhava’da rap müzikseverlerle bir araya gelecek.
BLONDSHELL
Alternatif rock, indie rock, grunge ve Britpop gibi farklı türleri başarıyla harmanlayan Blondshell 13 Ağustos’ta Zorlu PSM’de. Konser biletleri Passo’da.
ARİTMİ
Çağdaş sanatın öncü imzalarından Mat Collishaw’un, aralarında Borusan Contemporary siparişiyle ürettiği mekâna özgü heykelinin de yer aldığı seçkisi, Alice Sharp küratörlüğünde 18 Ağustos’a kadar izleyiciyle buluşuyor.
NOTRE DAME’IN KAMBURU
Kumbara görsel sanatlar tiyatrosunun yapımını üstlendiği Notre Dame’ın Kamburu Müzikali, Fransız ve dünya edebiyatının en ünlü yazarlarından Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu kitabından esinlenilen ve Fransa’da imparatorluk döneminin ihtilal sonrası karanlık günlerinden kesitler sunuyor. Kaderin insanların yaşamındaki yerini ve bu yoksulluk ile mücadeleyi anlatan eser 5 Eylül’de Trump Sahne’de.
MABEL MATİZ HARBİYE’DE
Kendine özgü tarzı, dillerden düşmeyen şarkılarıyla Türkçe pop müziğinin em sevilen isimlerinden ?????????? ??????????, 5 -6 ve 7 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.
CEM ADRİAN BODRUM’DA
Duygusal şarkıları ve güçlü sesiyle kalplere dokunan Cem Adrian , 15 Ağustos Perşembe akşamı Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
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