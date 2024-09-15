Kültür Rotası

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:01

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:01

ALGORİTMA SANATINA BAKIŞ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sanatseverleri algoritma ve bilgisayar sanatının en büyük isimlerinden Vera Molnár’la buluşturuyor. Molnár’a saygı duruşu niteliğindeki “Vera Molnár’ın İzinde” başlıklı sergide, sanatçıdan esin alan 15 sanatçının eserleri bir araya geliyor. Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ve Broich Digital Art Foundation işbirliğiyle gerçekleşen sergi, 19 Eylül’den itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

CANAVAR

Yazarlığını ve rejisini Tunç Şahin’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın yer aldığı “Canavar” oyunu 17 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta. Yıllardır karşılaşmamış üç kuzen arasında yaşanan bir yüzleşme gecesine odaklanan Canavar, taciz konusunu hassas bir noktadan ele alıyor. Oyun, 2024 Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde “oyun yazarı” kategorisinde ödül almıştı.

Okura not: Oyun, travma mağdurları için tetikleyici unsurlar içerebilir.

MATTİEL İSTANBUL’DA

Farklı ses tonuyla müzikseverin ilgisini çeken Atlantalı söz yazarı ve müzisyen Mattiel, Türkiye’deki ilk konserini 9 Ekim’de Blind'ta verecek. Mattiel’in birçok şarkısı dizi ve filmlerde kullanılmış, izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

BİLİM KURGU VE FANTASTİK FİLM FESTIVALI

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül-4 Ekim arasında 3. kez İstanbul’da sinema tutkunlarıyla buluşuyor. Festival, bu yıl da bilim kurgu ve fantastik türlerin en etkileyici örneklerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.