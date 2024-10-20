Kültür Rotası

Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 20.10.2024 - 10:26

Dalgaları Aşmak

Macar fotoğrafçıların gözünden küresel su krizinin anlatıldığı “Dalgaları Aşmak” başlıklı sergi 212 Photography İstanbul kapsamında sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde suyun izini süren altı fotoğrafçının kuraklığa ilişkin fotoğraflarıyla bir araya geldiği sergi, 31 Ekim’e kadar Taksim Sanat’ta görülebilir.

Geleceğe Dönüş 40 yaşında

Sinema tarihinin en sevilen bilimkurgu klasiklerinden “Geleceğe Dönüş(Back to the Future)”, 40. yılını dev orkestra eşliğinde beyaz perdede kutlayacak. Marty McFly ve çılgın bilim insanı Doc Brown’ın DeLorean ile zamanda yaptığı yolculuk, Alan Silvestri’nin müzikleri ile sahnede olacak. Piu Entertainment organizasyonu yapılacak gösterim, 25 Şubat 2025’te Volkswagen Arena’da.

Bir Büyülü Gece

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yalın, sanatta 20. yılına özel konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile sevenleri ile buluşuyor. Yalın, big band orkestrasıyla en sevilen şarkılarını, 5 Kasım’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda seslendirecek.

Cyrano De Bergerac

Edmond Rostand’ın unutulmaz eseri Cyrano De Bergerac, Ahmet Sami Özbudak yönetiminde yeni yorumuyla sahnede. Geçmişten bugüne bir köprü kuran eserin şiirsel atmosferinde günümüzün güzellik meselelerine, derinliğini kaybetmiş duygulara, aşka, yalnızlığa ve ölüme yeniden bakılıyor. Bergerac, 30 Ekim’de DasDas’ta.