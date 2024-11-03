Kültür Rotası

Yayınlanma: 03.11.2024 - 11:46

Güncelleme: 03.11.2024 - 11:46

Linçler ve Dudaklar

İncelikli bir yazardan bayağı bir internet fenomenine dönüşen Cemal’in hikayesine odaklanan ve “Hayatta haklı olmak mı, mutlu olmak mı?” Sorusunu soran “Linçler ve Dudaklar” Halil Babür’ün sinematografik rejisi ile İstanbul Tiyatro Festivali’nde. Cihat Süvarioğlu, Hare Türel, Onur Güray, Ceren Köse ve İlyas Özçakır’ın sahneyi paylaştığı oyun, 6 ve 7 Kasım’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde.

Sinemanın müziği

Dünya film müziği simgelerinden “Ennio Morricone ve Nino Rota Sinemanın Müziği” projesi 5 Kasım’da İstanbul Kongre Merkezi sahnesinde izleyicilerle buluşacak. “Baba”, “İyi, Kötü, Çirkin”, “Profesyonel” gibi dünya sinema tarihinde iz bırakmış filmlerin müzikleri senfoni orkestrası eşliğinde seslendirilecek.

Tasarımcının Notu

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu’nda ziyaretçileriyle buluşmayı sürdürüyor. Küratörlüğünü Eda Sezgin’in üstlendiği sergi, tasarımcının bir kitabın oluşumundaki karar süreçlerini ve kültür ortamındaki konumunu ortaya koyuyor.

MUBI FEST İstanbul'da

MUBI FEST İstanbul, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’ün ev sahipliğinde düzenlenecek. Luca Guadagnino’nun Venedik Film Festivali’ne damga vuran filmi “Queer”in Türkiye prömiyeriyle açılacak olan festivalde, sinemamızın kült yapımlarından “Uçurtmayı Vurmasınlar”ın restore edilmiş yeni sunumu ve dünya festivallerinde ses getiren 15 film sinemaseverlerle buluşacak.