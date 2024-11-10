Kültür Rotası

Yayınlanma: 10.11.2024 - 11:56

Güncelleme: 10.11.2024 - 11:56

Okan Bayülgen’den Drakula

B. Stoker’ın ölümsüz eserindeki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen’in kaleme aldığı ve yönettiği “Drakula” izleyiciyle buluşuyor. Bayülgen’in Drakula’ya, vampir avcısı Van Helsing rolüne ise Hayko Cepkin’in hayat verdiği oyunda sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi, besteci Ahmet Güvenç yer alacak. Drakula 6 Aralık’ta Maximum Uniq Hall’da…

Yer değiştirme pratikleri üzerine…

Maria Korolkova, Margarita Osepyan ve Kate Umnova’nın eş-küratörlüğünde 22 sanatçının katılımıyla düzenlenen ve yer değiştirme pratikleri ve felsefesine ilişkin farklı deneyimler sunan Critical Shifts sergisi, 30 Kasım'a kadar Barın Han’da ücretsiz görülebilir.

‘Atatürk’ün Aziz Hatırasına’

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız bugün, onun anısına birçok etkinlik yapılıyor. Saat 11.30’da AKM’deki “Atatürk’ün Aziz Hatırasına” adlı konserde Atatürk’ün dinlemeyi sevdiği klasik ve neoklasik eserlerin yanı sıra doğduğu Rumeli topraklarının ezgileri de seslendirilecek. Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserin solisti ise Hakan Hataylı.

Çocuk Hakları Festivali

12-20 Kasım arasında İstanbul’un farklı ilçelerinde yapılacak 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, farklı yaş gruplarından çocuklara ve ailelerine, odağına çocuk hakları temasını alan bir etkinlik programı sunacak. Festival, atölye çalışmalarından oyunlara, konserlerden film gösterimlerine farklı etkinliklerle eğlenerek çocukların haklarının da öğrenilmesini amaçlıyor.