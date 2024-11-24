Kültür Rotası

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:30

Akış

Sanatçı Tufan Baltalar’ın “Akış” başlıklı solo sergisi Pilot Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Doğanın unsurlarını ve kişisel deneyimleri, insanın doğayla ilişkisi bağlamında düşünmeye davet eden Baltalar’ın yeni seramik eserlerinin yer aldığı sergi 14 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.





Yepyeni bir müze deneyimi

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi “Müzeverse” UNIQ İstanbul’da sanatseverlere kapılarını açtı. Açılış gösterimi olan “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi deneyimi”, ziyaretçileri 4 bin 500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunuyor.





İstanbul Uyanıyor

Ara Güler’in 18 yaşındayken kaleme aldığı "İstanbul’da Sabah" yazısından esin alan ve kentin geceden gündüze dönüşümünü gözler önüne seren "İstanbul Uyanıyor" sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul’da Latin rüzgarı

Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Rodriguez, basçı Yarel Hernandez ve davulcu Michael Olivera ile birlikte Latin müziği, Latin caz ve Afro-Küba folk tınılarını harmanlayan bir repertuvarla 26 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda.



Freud’un İnsanları

S. Freud’un psikoseksüel gelişim teorisi, Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun performanslarıyla mizahi bir dille tiyatro sahnesine taşınıyor. Psikoseksüel gelişimini tamam