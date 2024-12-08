Kültür Rotası

Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:48

Güncelleme: 08.12.2024 - 11:48

Gurur ve Önyargı sahnede

Edebiyatın sevilen klasiklerinden Jane Austen’ın “Pride and Prejudice” romanından uyarlanmış “Gurur ve Önyargı*(*gibi bir şey)” tiyatro oyunu, yeni bir yorumla sahnede. Birce Atalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın bir araya geldiği oyun 23 ve 24 Aralık’ta Maximum Uniq Hall’da.







Bülent Ortaçgil Babylon’da

Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi, sanatta 50 yılı geride bırakan şarkıcı ve söz yazarı Bülent Ortaçgil’in Babylon’daki konserine ev sahipliği yapacak. 11 Aralık’taki konserin biletleri Biletix’te.







Karşının Taksisi

Kendine has tekniğiyle oluşturduğu tuvallerinde dokulara ve derinliğe odaklanan sanatçı Meltem Özçelik, Kadıköy’ün ve insanlarının zihninde bıraktığı izlenimleri tablolarında somutlaştırdığı “Karşının Taksisi” isimli ilk solo sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 8artı1galeri’deki sergi, 22 Aralık’a kadar görülebilir.







maNga ve Mustafa Sandal aynı sahnede

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal ve ülkemizin önemli rock gruplarından maNga, An Epic Symphony projesi kapsamında Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yapılacak gösteri ile dinleyici karşısına çıkıyor. Konser, 24 Ocak 2025’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda!







‘Biz de Varız’

İstanbul Modern Sinema’nın Türk sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği “Biz de Varız!” programı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 19–29 Aralık arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen programda. “Gecenin Kıyısında”, “Mukadderat”, “Dargeçit” gibi yapımların yer aldığı 14 filmlik bir seçki bulunuyor.





