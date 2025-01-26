Kültür Rotası

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:55

‘Çizgi Günleri’ sürüyor

İBB Miras tarafından restorasyonu yapılan sanatseverlerin, çizerlerin yeni buluşma noktası Turhan Selçuk Kültür Evi’nde Çizgi Günleri programı 2 Şubat’a kadar sürüyor. Programda yetişkinler ve çocuklar için atölyeler, konserler ve söyleşiler yer alıyor. Mekân, aynı zamanda usta karikatüristin yaşamını ve kariyerinin tüm dönemlerini ele alan bir sergiye de ev sahipliği yapıyor.

Tekfen Filarmoni, İzmir, İstanbul ve Özbekistan’da

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, ardarda vereceği dört konser ile müzikseverlerle buluşuyor. Tekfen Filarmoni’ye dünya çapında beğeniyle takip edilen Rus piyanist Denis Kozhukhin'e eşlik edecek. Bugün İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başlayacak olan konser dizisi, 29 Ocak’ta İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak.

Kısık Ateşte Düdüklü Tencere

Geçen sezon PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelenen ve beğeni alan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, prömiyer yapıyor. Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği ve oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan’ın yer aldığı oyun, “PSM Atölye”nin sahnelenen ilk oyunu olarak 2 Şubat’ta %100 Studio’da seyircisiyle buluşuyor.

REDD senfoni

Türk rock müziğinin önde gelen topluluklarından REDD, Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project Orchestra ile sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle müzikseverlerle buluşturacak. Konser, 1 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.