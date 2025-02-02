Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
‘Barda’ tiyatro sahnesinde
Serdar Akar’ın 2007 yapımı kült filmi ‘Barda’, Serhat Yiğit tarafından tiyatroya uyarlandı. Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, “Suç ve şiddet bireysel mi, toplumsal mı” sorusuna odaklanıyor. Deniz Çakır ve Tardu Flordun’un başrollerini paylaştığı tek perdelik oyun, 7 Şubat’ta Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu’nda ilk kez seyirciyle buluşacak.
Pera Müzesi Ludus Ensemble’ı ağırlıyor
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay Ludus Ensemble’ı ağırlıyor. Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Filip Kowalski ve Çağlayan Çetin’den oluşan topluluk, Schubert’in eserlerinden oluşan bir seçkiyi seslendirecek. Konser, 8 Şubat’ta Pera Müzesi’nde Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda düzenlenecek.
Meşher’de yeni sergi
Meşher, 16. yüzyıldan günümüze farklı zamanlarda ve çeşitli edebî türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan “Hikâye İstanbul’da geçiyor” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ömer Koç Koleksiyonu’ndan yaklaşık 300 kitabın merkezde olduğu seçkide elyazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı kitaplara farklı kaynaklardan gravür, resim, film, afiş gibi çeşitli yapıtlar yer alıyor.
Hakikat Öncesi
Eserlerinde okuduğu kitaplar, izlediği filmlerden ilham alan ve Ayşegül İzer’in sergisi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth” Red Rouge Art Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 22 Şubat'a kadar görülebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
- Narin Güran davasında yeni gelişme