Kültür Rotası

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:49

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:49

‘Barda’ tiyatro sahnesinde

Serdar Akar’ın 2007 yapımı kült filmi ‘Barda’, Serhat Yiğit tarafından tiyatroya uyarlandı. Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, “Suç ve şiddet bireysel mi, toplumsal mı” sorusuna odaklanıyor. Deniz Çakır ve Tardu Flordun’un başrollerini paylaştığı tek perdelik oyun, 7 Şubat’ta Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu’nda ilk kez seyirciyle buluşacak.

Pera Müzesi Ludus Ensemble’ı ağırlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay Ludus Ensemble’ı ağırlıyor. Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Filip Kowalski ve Çağlayan Çetin’den oluşan topluluk, Schubert’in eserlerinden oluşan bir seçkiyi seslendirecek. Konser, 8 Şubat’ta Pera Müzesi’nde Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda düzenlenecek.

Meşher’de yeni sergi

Meşher, 16. yüzyıldan günümüze farklı zamanlarda ve çeşitli edebî türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan “Hikâye İstanbul’da geçiyor” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ömer Koç Koleksiyonu’ndan yaklaşık 300 kitabın merkezde olduğu seçkide elyazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı kitaplara farklı kaynaklardan gravür, resim, film, afiş gibi çeşitli yapıtlar yer alıyor.

Hakikat Öncesi

Eserlerinde okuduğu kitaplar, izlediği filmlerden ilham alan ve Ayşegül İzer’in sergisi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth” Red Rouge Art Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 22 Şubat'a kadar görülebilir.