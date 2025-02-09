Kültür Rotası

Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:26

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:26

14 Şubat özel seçkisi

- Atlas 1948, “La La Land", “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Cesaretin Var mı Aşka” gibi kült filmlerden oluşan özel bir programla 14-15-16 Şubat tarihlerinde, aşkın ve sinemanın büyüsünü bir araya getiriyor.

- Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Sevgililer Günü’ne özel bir konserle 13 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’da.

- Kendine özgü ses rengi ve yorumuyla Cem Adrian, 14 Şubat’ta Beyrut Performance sahnesinde sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturacak.

- Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla, 14 Şubat’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda en sevilen şarkılarını seslendirecek.

- 11 yıl aradan sonra yayınladıkları ”Kufi“ albümüyle sahnelere dönen Duman, 14 Şubat’ta Ankara Atatürk Spor Salonu’nda dinleyicileriyle buluşuyor. Grup, Sevgililer Günü’ne özel konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

- Nilgün Belgün'ün İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" gösterisinde sanatçı, kimi zaman hüzünlü kimi zaman eğlenceli anılarını, seyircilerle buluşturuyor.

‘Çoğunlukla Bazen’ sahnede

Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver’ın ödüllü oyunu “Çoğunlukla Bazen”; Barış Gönenen rejisi ile sahnede. Selen Uçer, İdil Yener, Sena Kurdoğlu ve Ulaşcan Kutlu’nun yer aldığı oyun, 11 Şubat’ta Ara Sahne’de.

BİFO ile Mahler 5

Senfonileriyle yalnızca yaşadığı döneme değil müzik tarihine damgasını vuran Gustav Mahler’in 5. Senfonisi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile müzikseverlerle buluşuyor. Carlo Tenan’ın yöneteceği konser 13 Şubat’ta Zorlu PSM’de.