Kültür Rotası

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:27

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov

Dünyaca ünlü soprano ve tenor çift Anna Netrebko ve Yusif Eyvazov, en iyi bilinen aryalar ve seçilmiş operalardan düetlerden oluşan repertuvarlarıyla 9 Nisan’da Volkswagen Arena’da operaseverlerle buluşuyor.

Herkesin Bildiği Sırlar

Seyircisini, ayrılmaya karar vermiş bir çiftin birlikte geçirdikleri son geceye ortak eden “Herkesin Bildiği Sırlar”, kalp kırıklıklarının etrafında katman katman açılıyor. Oyun, 19 Şubat’ta House of Performance’da…

Güventürk’ten ikinci solo sergi

Sanatında insanı anlamaya yönelik doğa bilimsel ve mekanik yaklaşımlara karşı çıkan bir duruş sergileyen Cem Güventürk, ikinci kişisel sergisi “Ay, Güneş ve Ay”da izleyicileri anlam, zaman ve varoluş üzerine bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, 13 Nisan’a değin Müze Gazhane’de.

“Sosyalizme Tercüme”

Yugoslavya’da Türkçe konuşan toplulukların sosyalist ideoloji çerçevesinde kimliklerini nasıl inşa ettiklerini araştıran “Sosyalizme Tercüme” sergisi Salt Galata’da. Sezgin Boynik, Tevfik Rada ve Merve Elveren’in küratörlüğünde ve Lumbardhi Vakfı işbirliğinde düzenlenen sergi, 23 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

Evgeny Grinko, Ankaralılarla buluşuyor

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen Grinko, Türkiye turnesi kapsamında 18 Şubat’ta Congresium Ankara’da.

The Brutalist

Venedik Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan “The Brutalist” filmi vizyonda. Eleştirmenlerden övgü alan bu iddialı dönem filmi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “Amerikan rüyasını” yaşamak için ABD’ye göç eden Macaristan doğumlu, Holokost kurtulanı mimar Laszlo’nun yolculuğunu ve yaşam öyküsünü anlatıyor.