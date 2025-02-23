Kültür Rotası

Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:15

Güncelleme: 23.02.2025 - 11:15

Doğu Ekspresinde Cinayet

Polisiye edebiyatının kraliçesi Agatha Christie’nin dünya çapında ünlü eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, Tiyatro Ak’la Kara tarafından 6 Mart’ta Maximum Uniq sahnesinde tiyatroseverlerle buluşuyor. Efsanevi dedektif Hercule Poirot’nun nefes kesen macerasını konu alan oyun, görsel efektlerle zenginleştirilmiş modern bir uyarlamayla sahnede.

Avatar, dev orkestra ile sahnede

Oscar ödüllü yönetmen James Cameron’ın kült filmlerinden olan “Avatar”, dev orkestra, koro ve solistlerin canlı performansıyla Zorlu PSM’de bir araya geliyor. 22 Mart’ta Zorlu PSM’de iki seansla izleyicilerle buluşacak olan performansta, şef Ernst van Tiel yönetimindeki Symphonista Philharmonic Orchestra’ya dünyaca ünlü vokalist Eleanor Grant eşlik edecek.

‘Techno Extravaganza’

Patrick Mason, İstanbullu sevenleriyle buluşuyor. Son dönemin sıradışı DJ’lerinden olan Mason, kalıplardan uzak setleri ve enerji dolu sahnesiyle 4 Nisan’da Klein Phönix’te.

Görülmemiş Olan

Pg Art Gallery, dokuz sanatçının daha önce galeride hiç sergilenmemiş eserlerinden oluşan “Görülmemiş Olan” başlıklı yeni sergisini 1 Mart’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Ceren İren, Funda Alkan, Hasan Pehlevan, Je M’appelle Macid, Lara Törün, Metin Ertürk, Ömer Faruk Yaman, Sevim Kaya ve Sinem Demirci’nin eserlerinin bulunduğu ve ChatGPT küratörlüğünde gerçekleşen sergi, sanatçıların yaratıcı süreçlerindeki yeni adımlarını ve deneysel çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor.

Karanlıkta Komedi

Işıkların sönmesi ile birlikte karanlıkta el yordamı ile dolanan karakterler arasında geçen kör dövüşün ışık altında seyirciye sunulduğu, Peter Schaffer’in kaleminden çıkan modern komedi Karanlıkta Komedi, 1960’lar Londra’sının çalkantılı günlerinde geçen bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Oyun, 10 Mart’ta Bursa Sahne’de.