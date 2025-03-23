Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…oya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
ENKA’da belgesel maratonu
ENKA Sanat, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yapım sponsorluğunu üstlendiği tiyatromuzun en önemli isimlerinin belgesellerini ücretsiz olarak seyirciyle buluşturuyor. Genco Erkal’ın otobiyografik belgeseli “Genco", Yıldız Kenter’in tiyatroya bıraktığı izleri anlatan “Caniko" ve Işıl Kasapoğlu’nun sanat yaşamını anlatan “Anlatmadan Yapamam”, ‘Belgesel Maratonu’ kapsamında 27 Mart’ta ENKA Oditoryumu’nda…
Bu son şansımız mı?
Salt Beyoğlu, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlayan “Bu son şansımız mı? gösterim programına ev sahipliği yapıyor. Suyun yaşamsal önemine odaklanan sekiz belgesel filmden oluşan seçki 19 Nisan’a kadar görülebilir.
MEGADETH yeniden İstanbul’a geliyor
Metal müzik tarihine damga vuran MEGADETH 22 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta Türk hayranlarıyla buluşacak. Geçen yıl ülkemize gelen ve konser biletleri kısa sürede tükenen grup bu yıl klasiklerinin yanında yeni çıkacak albümlerinden şarkıları da ilk kez seslendirecek.
Pera Müzesi’nden 20. yıla özel iki önemli sergi
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi kuruluşunun 20. yılını iki sergiyle karşılıyor. Sanat ve “düşünce dünyasının Hezârfeni” olarak anılan Samih Rifat’ın disiplinler arası üretimlerini bir araya getiren ve küratoryal danışmanlığını Serhan Ada’nın üstlendiği sergi Samih Rifat: “Çok İş Var Yapacak” ile küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği Marcel Dzama’nın günümüz dünyasına dair eleştirel bakışını yansıtan ve Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olan Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans, sanatseverlerle buluşuyor.
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