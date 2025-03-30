Kültür Rotası

Yayınlanma: 30.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 30.03.2025 - 11:31

The Tiger Lillies

Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, teatral performanslarını İş Sanat’a taşıyor. Topluluk müziğe getirdikleri yenilikçi yaklaşımları ve alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri performanslarıyla İş Sanat’ta!

Şahları da Vururlar

Türk tiyatrosunun büyük ustası Ferhan Şensoy’un 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu müzikli güldürü “Şahları da Vururlar”, 4 Nisan’da SES Tiyatrosu’nda izleyicisiyle buluşacak. İran’daki karışıklıklar üzerinden dönemin Türkiye’sine ciddi eleştiriler yöneltilen oyunda, Şensoy’un sakınmadan içinden gelenleri ifade eden üslubu farklılığını ortaya koyuyor.

Mekan Duygusu

RedRouge Art Gallery, “Mekan Duygusu” sergisiyle altı usta sanatçıyı bir araya getiriyor. Teşvikiye’nin sanatsal hafızasına ışık tutan ve küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu’nun üstlendiği sergi, aynı çevrede gelişen farklı sanatsal yaklaşımları görünür kılıyor.

İğneada: Caz Maz



Bu yıl ilhamını Orhan Veli’nin “Açsam Rüzgara” şiirinden alan İğneada: Caz Maz, 11 - 13 Nisan tarihlerinde, İğneada Longosphere'de gerçekleşecek.

Pera’da ara tatil atölyeleri



Pera Öğrenme, Nisan ara tatilinde 4-12 yaş grubundaki öğrencileri sanat, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren Ara Tatil Atölyeleri programıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerinden ilhamla düzenlenen atölyeler 2-5 Nisan arasında gerçekleşecek.