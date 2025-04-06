Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
Hooverphonic Türkiye’de
Belçikalı grup Hooverphonic, efsane albümlerinin 25. yılında ülkemizde bir dizi konser verecek. ”2Wicky”, "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum" ve "Romantic" gibi hit parçalara imza atan topluluk, 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de ve 14 Nisan'da İzmir Hangout PSM’de hayranlarıyla buluşacak.
Ayten Alpman’ın caz yolculuğu
Türk pop ve caz müziğinin unutulmaz sesi, zamansız şarkılarıyla belleklere kazınan Ayten Alpman’ın müzikal yolculuğu CRR sahnesinde canlandırılıyor. Alpman’ın gençlik yıllarından sahnelerde parladığı döneme, cazın Türkiye’deki yükselişinden sanatçının bir döneme damgasını vuran eserlerine uzanan geniş yelpazede bir müzikal anlatı sunacak olan konser 18 Nisan’da CRR’de.
Romeo'yu Beklerken
2024 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" adaylıkları bulunan "Romeo'yu Beklerken", absürt ögeler ve gerçekçi tiyatro dinamikleriyle savaşın acımasızlığını ele alıyor. Romeo’yu Beklerken, 10 Nisan’da DasDas’ta.
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