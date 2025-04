Kültür Rotası

Yayınlanma: 13.04.2025 - 11:41

Güncelleme: 13.04.2025 - 11:41

OneRepublic’ten İstanbul konseri

Dünyaca ünlü müzik topluluğu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında30 Nisan akşamı Maximum Uniq Açukhava’da konser verecek. David Guetta, Meduza ve Leony gibi ünlü müzisyenlerle de ortak çalışmalar yapan topluluk, Grammy’ye de aday gösterilmişti.

Jennifer Lopez geliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı, Jennifer Lopez, “Up All Night” isimli dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Son olarak “This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan Lopez, 1 Temmuz’da Antalya’da, 4 Temmuz’da İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Halide ile Nazım’ın Bir Tuhaf Buluşması

Gökhan Erarslan’ın yazıp yönettiği, Gestus Tiyatro’nun sahneye koyduğu “Halide ile Nazım’ın Bir Tuhaf Buluşması” 21 Nisan’da DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşuyor. "Adalet mülkün temeliyse günün birinde mülksüz kalmamız olası mı?” sorusunu soran oyun, bir istasyona yaklaşacak olan treni umutsuzlukla bekleyen iki sıra dışı kişilik üzerinden toplumsal bir sorgulamaya girişiyor.

İnsan Hakları - “Olanlar Olmayanlar”

Magnum İstanbul’da: İnsan Hakları - “Olanlar Olmayanlar” sergisi, dünyaca ünlü Magnum Photos arşivinden çarpıcı fotoğraflarla insan haklarının geçmişini, bugününü ve geleceğini tartışmaya açıyor. Küratörlüğünü Emin Özmen’in üstlendiği sergi, 10 Haziran’a kadar İBB Bulgur Palas’ta ücretsiz ziyaret edilebilir.

Artweeks İstanbul için son günler

Türk Çağdaş Sanatının en önemli etkinliklerinden Artweeks İstanbul’un 11. Edisyonu bu yıl ilk kez Solo Edisyon formatıyla düzenlenecek etkinlik 10-14 Nisan tarihleri arasında The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta ziyaret edilebilir.