Kültür Rotası

Yayınlanma: 11.05.2025 - 10:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 10:00

Guns N' Roses, 32 yıl sonra İstanbul'da

Ülkemizde ilk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren topluluk, 32 yıl sonra 2 Haziran’da BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahnede olacak. Axl Rose, Duff McKagan ve Slash’ten oluşan topluluk, ikonik şarkıları ile İstanbullu sevenleriyle buluşacak.

The Godfather orkestra eşliğinde sahnede

Üç Oscar ödüllü “The Godfather”(Baba) filmi, Nino Rota’nın Oscar adayı müzikleri eşliğinde, dev perdede ve 65 kişilik canlı senfoni orkestrasıyla sahnede olacak. The Gdodfather Live, 14 Eylül’de İstanbul’da, 16 Eylül’de Ankara’da 18 Eylül’de İzmir’de seyirciyle buluşacak. Biletler satışta.

‘Güneşin Başına Gelen Bir Durum’

Sanatçı ve oyuncu Melis Babadağ küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Güneşin Başına Gelen Bir Durum” isimli ikinci kişisel sergisini, 14 Mayıs’ta DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşturuyor. Babadağ sergide, çocukluk hafızasından doğan resimleri, iç dünyasındaki renkler ve formlar ile harmanlıyor.

F1 beyaz perdede

“Top Gun: Maverick”in yönetmeni Joseph Kosinski tarafından çekilen ve Formula 1 sevenleri heyecanlandıran “F1” filmi 27 Haziran’da vizyona giriyor. Brad Pitt’in, deneyimli bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı ve Formula 1 organizasyonuyla işbirliği içinde çekilen filmde, Lewis Hamilton gibi F1 pilotları da yer alıyor.

Black Eyed Peas geliyor!

“Where Is The Love?”, “Boom Boom Pow”, “Pump It” gibi şarkılarla akıllarda yer eden Black Eyed Peas, Türkiye’ye geliyor. Hip hop, pop, R&B ve elektronik müziği bir potada eriterek üretimlerini sürdüren topluluk, 11 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde izleyicisi ile buluşacak.