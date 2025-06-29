Kültür Rotası

Adamlar & An Epic Symphony açıkhava sahnesinde

ISTANBUL NIGHT FLIGHT ülkemizin önde gelen rock gruplarından Adamlar'ı An Epic Symphony projesiyle Tuluğ Tırpan yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ilk kez ağırlıyor. Adamlar & An Epic Symphony, 21 Temmuz’da Ankara CerModern Açıkhava Sahnesi’nde, 22 Temmuz’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde.





‘Ben çoktan gidersiniz sanmıştım’

Will Eno’nun kaleme aldığı, “Ben Çoktan Gidersiniz Samıştım”, İbrahim Çiçek yönetiminde sahnede. 30’lu yaşlarında bir adamın modern yaşamla yüzleşmesini anlatan oyun, Hakan Kurtaş’ın seyirciyi oyunun içine çeken performansıyla bu akşam DasDas’ta.





Hayvanların yaşamı

Salt Beyoğlu, ismini Güney Afrikalı yazar J. M. Coetzee’nin insan merkezci bakışı sorgulayarak hayvana yönelik empati ve şefkati irdelediği aynı isimli romanından alan “Hayvanların Yaşamı” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 10 Ağustos'a kadar ücretsiz görülebilir.





Erol Evgin, ENKA Açıkhava’da

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, 16 Temmuz Çarşamba akşamı, ENKA Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşuyor. Sanatçı, dört neslin birlikte söylediği şarkılarını seslendirecek.





Ankara’da ‘Gitar Buluşması’

17. Türkiye Gitar Buluşması, 6-9 Temmuz arasında Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenecek. Buluşmada ziyaretçileri, konserler, gitar, ustalık dersleri, atölye çalışmaları ile gitar fuarı bekliyor. Açılış konserinde ise Lorenzo Micheli ve Matteo Meta’dan oluşan “Solo Duo” sahnede olacak.



