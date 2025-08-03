Kültür rotası

MUZAFFER AKYOL’DAN ‘EVRENİN ANAHTARI’

Türk resminin önde gelen sanatçılarından Muzaffer Akyol’un yeni sergisi “Evrenin Anahtarı” başlığı ile Bodrum’da kapılarını açıyor. “Kainatın anahtarına sahip olmak isterdim” diyen sanatçı sergide eşitliği, barışı ve özgürlüğü odağına alıyor. Sergi, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde 5 Ağustos’tan itibaren ziyaret edilebilir.

22. ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ BAŞLADI

Festivali dün kapılarını açtı. Ağustos ayına yayılan temsillerin, Bodrum Kuzey Hendeği sahnesinde 21.45'te başlayacağı festivalde "Uyuyan Güzel"den "Romeo ve Juliet"e, "Don Kişot"tan"Tango Passion / Tango Tutkusu" gecesine birçok klasik eser sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik, 25 Ağustos'taki "Elektronika" gösterimiyle sona erecek., biletler satışta.

ÇANKAYA UZAY FİLMLERİ FESTİVALİ

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Uzay Filmleri Festivali”, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda dün ilk gösterimi ile başladı. 24 Ağustos’a kadar her haftasonu sinemaseverlerle buluşturulacak gösterim programında "Interstellar", "Dune", "Arriva", "Gravity", "Oblivion", "The Martian", "2001: A Space Odyssey" filmleri yer alıyor.

AVLUDAKİ SESLER: PAPTİRCEM

Eğlenceli sözleri ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Paptircem, Avludaki Sesler konser serisi kapsamında 15 Ağustos’ta DasDas’ta müzikseverlerle buluşacak.

KARANLIK DÜNYA

Bir sanatçı ile bir senaristin disiplinlerarası araştırmasına dayanan Salt’ın yeni sergisi “Karanlık Dünya” Salt Galata’da ziyarete açıldı. Gülce Özkara tarafından programlanan Karanlık Dünya, Metin Erksan’ın yönettiği ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun senaryosunu yazdığı aynı adlı filmi 1950’ler Türkiyesi’nin kültürel iklimi içerisinde inceliyor.