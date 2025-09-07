KÜLTÜR ROTASI

PARİBU ART, ‘THE DOGS’ İLE KAPILARINI AÇIYOR



Paribu’nun Kadıköy’deki sahne ve kültür sanat merkezi Paribu Art’ın perdeleri açılıyor. Açılış oyununda, Yunanistan’ın çağdaş tiyatrosunun dikkat çeken yönetmeni Anestis Azas’ın “The Dogs” adlı oyunu seyirciyle buluşuyor. Oyun, alışılmışın dışında bir dedektif öyküsü anlatıyor. Belgesel tiyatro öğeleri, kara mizah ve güçlü oyunculuklarla örülü bu dinamik yapım, tiyatroseverlere hem düşündürücü hem de sürükleyici bir deneyim sunuyor.

İSTANBUL BİENALİ 18. KEZ ŞEHİRDE



18. İstanbul Bienali, 20 Eylül’de kapılarını açıyor. Christine Tohmé’nin küratörlüğünde düzenlenen bienal, “Üç Ayaklı Kedi” başlığı ile yapılacak ve üç yıla yayılacak. Bienalin ilk ayağı, 30’u aşkın ülkeden 50’ye yakın sanatçıyı ağırlayacak. 23 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında kurgulanıyor. Bienal sergileri, İstanbul’un Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde sekiz farklı mekâna yayılıyor.

MACAR KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YENİ SERGİ

Macar Kültür Merkezi, 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında, yaptığı keşifler ve bulduğu icatlar ile dünya çapında ses getirmiş Macar bilim insanlarını tarihi bir perspektiften ele alan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü tarihçi ve müzeolog Vilmos Gál’in üstlendiği “Evreka! Macar Dehaların İzinde” başlıklı sergi, 20 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.,

SOLOMUN İSTANBUL’A GELİYOR

House ve tekno müzik dünyasında önde gelen isimlerden Solomun, yeniden İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak. Solomun, Isolate kurucuları Murat Uncuoğlu ve Alican ile birlikte 19 Eylül’de Bonus Parkorman’da sahnede olacak. Gecenin açılışını ise People Like Us üstleniyor.