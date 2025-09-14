KÜLTÜR ROTASI

GÖZBAĞCI

Deniz Ekinci’nin tek kişilik oyunu Gözbağcı, 16 Eylül’de DasDas Açık Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. 27. Afife Tiyatro Ödülleri ve 26. Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Ödülleri’ndeki adaylıkları ile dikkat çeken oyunda seyirci, Ankara’da bir yuvada büyüyen ve sihirbazlıkla tanışan Kübra’nın dünyasına davet ediliyor.

90'LARDAN BERİ HALI'DAYIZ

Salt Beyoğlu yeni sergisini 18 Eylül’de sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Bölümü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halı Atölyesi’nin sanat eğitimine yaklaşımına odaklanıyor ve yolu bu mekândan geçmiş sanatçıların ortak üretimleri, kişisel işleri, arşiv malzemeleri ve tanıklıklarından derlenen bir kolaj sunuyor.

‘ŞEHRİN CAZ HALİ’ 35’İNCİ KEZ...

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan "Akbank Caz Festivali" 200'den fazla ismi İstanbul'da ağırlayacak. Direktörlüğünü Gözde Sivişoğlu’nun üstlendiği festival 27 Eylül-12 Ekim arasında 10 farklı mekânda müzikseverlerle buluşacak. Festivalin ayrıntılı programı Akbank Sanat web sitesinde, biletler satışta.

PERA MÜZESİ’NDEN İKİ YENİ SERGİ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılında iki özel sergiye ev sahipliği yapıyor. British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserlerini güncel bir bakışla ele alan “Ortak Duygular” sergisinde koleksiyonların toplumsal ve politik dinamiklerle nasıl güçlü ilişkiler kurabileceği inceleniyor. Müzede yer alan bir diğer sergi ise İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi: “Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize” ismini taşlıyor ve cam taş ile etkileşiminden yola çıkarak insan ile malzeme arasındaki ilişkiye odaklanıyor.