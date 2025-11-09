Kültür Rotası

PORTEKİZ’İN BÜYÜLÜ SESİ İŞ SANAT’TA

Günümüzde “Fado’nun Sesi” olarak anılan, The Rolling Stones ve Prince gibi efsanelerle işbirliği yaparak fadoyu küresel bir izleyici kitlesine ulaştıran Ana Moura, 18 Aralık’ta ülkemizde hayranlarıyla buuşacak. Moura dinleyicileri İş Sanat Sahnesi’nden Portekiz sokaklarına uzanan bir gezintiye çıkaracak.

GORİLLAZ’DAN ART ARDA KONSER

“Feel Good Inc.”, “On Melancholy Hill” gibi unutulmaz hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gorillaz, ülkemizde ilk kez konser verecek. 16 Temmuz’da verilecek konserin biletlerinin hızla tükenmesinin ardından topluluk, takvimine 14 Temmuz’da İstanbul’da vereceği yeni bir konser ekledi. Biletler satışta.

GÜLSEREN SÜDOR’DAN YENİ SERGİ

Galeri Diani, Cumhuriyet kadınını temsil eden duayen ressamları ele alınacağı seri sergilerin ilkine Gülseren Südor'un “Timeless & Spaceless” adlı kişisel sergisi ile başlıyor. Südor’un doğayı sembolik anlamlarla yükleyerek özel bir unsur olarak öne çıkardığı serginin küratörlüğünü, sanatçının bir yıl önceki retrospektif sergisinde de birlikte çalıştığı Telga Südor Mendi üstleniyor. Sergi, 8-29 Kasım tarihleri arasında izleyicilere açık olacak.

‘GÜNEŞİN OĞLU’ TİYATRO SAHNESİNDE!

Onur Ünlü imzalı ‘Güneşin Oğlu’ filmi Zorlu PSM Prodüksiyonuyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyunun kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor. Güneşin Oğlu, 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de.