KÜLTÜR ROTASI

Dolce Paganne’den ‘Hiçbir yere ait’

Dolce Paganne’nin “Hiçbir Yere Ait” başlıklı kişisel sergisi 20 Aralık’a kadar x-ist’in Gümüşsuyu’ndaki mekânında sanatseverlerle buluşuyor. Dolce Paganne, “Hiçbir Yer” adını verdiği bu evrende, gerçekliğin sınırlarını çözerek iç dünyanın sembolleriyle yeniden kuruyor. Sanatçı, izleyeni kendi içindeki çatlaklara, bastırılmış imgelerine ve mümkün başka gerçekliklere bakmaya davet ediyor.





Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler



Eric-Emmanuel Schmitt’in oyunu “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” Ersin Umut Güler’in rejisiyle, bir çiftin geçmişi ve gerçekleri arasında soluksuz bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünü sahneye taşıyan oyun, 17 Aralık’ta Çankaya Sahne’de Ankaralı tiyatroseverlerle buluşuyor.





Marvel evreni İstanbul’a taşınıyor



Marvel Sinematik Evreni’nin 23 filmini tek bir gecede buluşturan “Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience”, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Aralık’ta Volkswagen Arena’da Marvel hayranlarını sinematik bir yolculuğa çıkaracak. İstanbul Film Orkestrası eşliğinde Türkçe dublaj ve İngilizce altyazı ile yapılacak gösterimde Iron Man, Captain America, Thor gibi filmlerin ikonik parçaları seslendirilecek.

Elektronik müziğin gizemli yıldızı



İstanbul’da San Francisco doğumlu DJ, prodüktör ve vokalist ZHU, +1 Sunar: Pozitif Vibrations kapsamında Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşuyor. Karanlık house altyapılarını pop, synth ve elektronik öğelerle harmanlayan özgün üretimleriyle ZHU, 19 Aralık’ta İstanbul’da.



