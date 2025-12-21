KÜLTÜR ROTASI

Çağrı Dizdar’dan Araf Minyatür ve tezhip gibi köklü kitap sanatlarını üretim pratiğinin odağına alan Çağrı Dizdar’ın ikinci kişisel sergisi “Araf”, Yasemin Green küratörlüğünde Nelumbo Studios’ta izleyiciyle buluşuyor. 8 Şubat’a dek ziyaret edilebilecek sergi, gerçeklik ile imaj arasındaki tekinsiz eşiği merkezine alarak Jacques Rancière’in “duyumsanabilir olanın paylaşımı” yaklaşımı doğrultusunda sanatın sınırlarına yeniden bakmayı öneriyor.

BEYKOZ KUNDURA’DAN ‘YILBAŞI RESTORE KLASİKLERİ’

Beykoz Kundura, yılın son günlerini klasik Hollywood sinemasının iki önemli yapımıyla karşılamaya hazırlanıyor. 27 Aralık Cumartesi günü Kundura Sinema’da gerçekleşecek “Yılbaşı Restore Klasikleri” seçkisi kapsamında Beyaz Noel (White Christmas, 1954) ve Şahane Hayat (It’s a Wonderful Life, 1946) restore kopyalarıyla gösterilecek. Erken yılbaşı ruhuna eşlik edecek film gösterimlerinin biletleri satışta.

AUTOPSY YENİ GÖSTERİMLERLE PARİBU ART’TA

Baskı, yönlendirme ve gözetim altında kendilik duygusunun nasıl aşıldığını; kimlik, mahremiyet ve sınırların nasıl bulanıklaştığını araştıran Multimedya Müzik Tiyatrosu “Autopsy” 23 Aralık ve 22 Ocak tarihlerinde yeniden Paribu Art’ta izleyicisiyle buluşacak.

‘Evde Tek Başına’ özel gösterim Gerçek bir tatil klasiği olan sevilen komedi filmi “Evde Tek Başına” dünyaca ünlü besteci John Williams’ın neşeli ve büyüleyici müzikleriyle, 80 kişilik senfoni orkestrası ve 60 kişilik koro eşliğinde canlı olarak sahnelenirken dev ekranda gösterilecek. Türkçe dublajlı olarak gösterilecek film bugün Zorlu PSM’de.