Kültür Rotası

TÜM RENKLERİN AYNASI

Cumhuriyet döneminin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy’un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren “Tüm Renklerin Aryası” başlıklı sergi 22 Ocak’ta İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşacak. 200’ü aşkın yapıtın bir araya geldiği ve sanatçının yaratıcı süreçleri ve yaşamına odaklanan sergi ses kayıtları, görüntüler, efemera ve fotoğraflarla zenginleşiyor.

‘BULUŞMA NOKTASI’ PERA MÜZESİ’NDE

Pera Müzesi, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisinden ilhamla hazırladığı “Buluşma Noktası” başlıklı yeni öğrenme programında, yetişkin katılımcıları sanatla kurulan ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor. 4 – 16 Ocak arasında gerçekleşecek program, dikiş, çizim, yazı ve kolaj temelli atölyelerle geçicilik, kalıcılık ve biriktirme gibi kavramları duygular ekseninde ele alan çok katmanlı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

ÜÇ BÜYÜKLER KONSERİ AKM’DE

Ülkemizin en büyük değerlerinden olan Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca'nın her biri hit olan şarkılarından hazırlanan özel bir repertuvar “Üç Büyükler” konseriyle 10 Ocak’ta AKM’de müzikseverlerle buluşuyor. Son yıllarda yaptığı konser projeleri ile adından söz ettiren Teyfik Rodos’un sahnede olacağı konserde edebiyatçı, yazar Kürşat Başar anlatıcı olarak yer alacak.

VAY! DEDİ BAYKUŞ

Rengarenk kumaşlar, sevimli kuklalar ve cezbedici müziklerle bezenen “Vay! Dedi Baykuş” oyunu 4 Ocak’ta Zorlu PSM’de minik sanatseverlerle buluşuyor. Özellikle 0-5 yaş arasına hitap eden oyun gündüz uyanık kalan meraklı, küçük bir baykuşun, gündüzün sunduğu sürprizlere hayran kalışını anlatıyor.