Kültür rotası

Akbank Sanat’ta ‘Sınır Durumlar’ serisi başlıyor

Akbank Sanat, psikiyatri ve felsefe ekseninde modern insanın temel deneyimlerine odaklanan “Sınır Durumlar” söyleşi serisini sanatseverlerle buluşturuyor. “Psikoloji ve Felsefenin Sınırında Sanat” alt başlığıyla yapılacak serinin ilk söyleşisi 14 Ocak’ta Minao Pera’da “Haz ve Acının Sınırında: Dopamin” başlığıyla katılımcılarla buluşacak.

Pera Müzesi’nden yeni film programı

Pera Müzesi, Ortak Duygular sergisine paralel olarak hazırlanan “Görünmez Bağlar” başlıklı film programıyla bireyler, kurumlar ve gelecek tahayyülleri arasında kurulan ilişkileri sinemanın farklı anlatı olanakları üzerinden ele alıyor. 8 Şubat’a kadar sürecek ve Pera Müzesi Oditoryumu’nda yapılacak program, İngiliz sinemasının altı önemli yapımını bir araya getiriyor.

Elhamra Sahnesi’nde Mozart akşamı

Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak’ta Elhamra Sahnesi’nde müzik tarihinin önemli isimlerinden W. Amadeus Mozart’a adanan özel bir konser düzenleyecek. Daimi şef Jurjen Hempel’in yöneteceği konserin solistliğini ise uluslararası alanda çok sayıda ödüle imza atan piyanist Nehir Özzengin üstlenecek.

Aziz Nesin’in Öyküleri İş Sanat’ta

İş Sanat’ın dinletileri, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Aziz Nesin’in eserleriyle devam ediyor. Nesin’in hikâyelerinden oluşan “Bar Fedaisi”başlıklı dinleti,26 Ocak’ta İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen hikâye ve şiir dinletileri için Biletix üzerinden rezervasyon yapılabilir.