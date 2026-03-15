KÜLTÜR ROTASI

‘AYAK İZLERİMİZ’

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi, fotoğraf sanatçısı Milán Radisics’in dünyadaki su yollarının evrimini belgeleyen, farklı coğrafyaları kapsayan, uzun soluklu fotoğraf ve multimedya projesi “Water.Shapes.Earth”ün Türkiye’de çekimleri yapılan bölümüne ev sahipliği yapıyor. “Ayak İzlerimiz, İnsanın Çevre Üzerindeki Etkisi” başlıklı sergi, dünya üzerinde suyun kaynağını, nasıl yayıldığını ve suyun geri çekilmesiyle bizleri nelerin beklediğini gözler önüne seriyor. Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.





‘OMORİKA’ DECOLLAGE ART SPACE’TE

Filiz Piyale Onat’ın “Omorika” adlı sergisi Marcus Graf küratörlüğünde izleyiciyle buluşuyor. Peyzajları, manzarayı yalnızca estetik bir görüntü olmaktan çıkararak yalnızlık, yokluk ve insanın doğal dünyadaki değişen konumu üzerine düşünmeye davet eden sergi, 12 Nisan'a kadar Decollage Art Space’te.





33. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ

İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran–13 Temmuz tarihleri arasında 33’ncü kez İstanbul’un farklı mekânlarında müzikseverlerle buluşacak. Festivalin bu yılki konukları arasında Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant ve yeni grubu Saving Grace, Marcus Miller, Thee Sacred Souls, Arooj Aftab, Ayhan Sicimoğlu, Selen Beytekin, Mari Froes gibi isimler yer alıyor. Festivalin sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru ve +1’li Gece Gezmesi de bu yıl programda, biletler satışta!

THİEVERY CORPORATİON İSTANBUL’A GELİYOR

Elektronik müziğin kült ikilisi Thievery Corporation, 30. yıl turnesi kapsamında Piu Entertainment organizasyonuyla ülkemizde geliyor. 16 Temmuz’da İstanbul’da Zorlu PSM sahnesine konuk olacak grubun konser biletleri Bubilet’te satışta.