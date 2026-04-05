Kültür Rotası

LİVANELİ ŞARKILARIYLA 'ÇOK SESLİ' BİR GECE

2. Piera Çok Sesli Şarkılar Şenliği, bu yıl Zülfü Livaneli’yi onur konuğu olarak ağırlayacak. 22 Mayıs Cuma akşamı Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde düzenlenecek şenlik kapsamında, müzik direktörlüğü ve şefliğini Haluk Polat’ın yaptığı 10 koro ve 150 korist ile Livaneli'nin eserlerini seslendirecek.





‘YAPIM AŞAMASINDA’

Arter, son 15 yılda gerçekleştirdiği sergiler kapsamında desteklediği ve bir kısmını koleksiyonuna kattığı 300'ü aşkın yapıt arasından seçilen eserleri ve yeni üretimleri Yapım Aşamasında sergisinde bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği serginin ilk bölümünde 27 sanatçının 39 yapıtı yer alırken Ekim 2026’da ziyarete açılacak ikinci bölümünde ise yeni eserler de sergiye dahil edilecek.





ENKA SANAT'TAN İKİ ÖZEL KONSER

ENKA Sanat, müzikseverleri iki özel konserle buluşturuyor. 7 Nisan'da "Alacakaranlıktan Işığa" konserinde Brahms'tan Ravel'e uzanan repertuvar piyanistler Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak'ın yorumuyla seslendirilecek. 14 Nisan'daki Büyük Buluşma konserindeyse Veriko Tchumburidze, Esen Kıvrak, Öykü Canpolat, Dorukhan Doruk ve Gökhan Aybulus ilk kez aynı sahnede buluşacak ve oda müziği repertuvarının önemli eserlerinden Brahms ve Dvorak’ın piyanolu beşlileri seslendirilecek.