KÜLTÜR ROTASI

KAŞ’TA CAZ ZAMANI

Kaş Caz Festivali, bu yıl 28-30 Ağustos tarihlerinde sekizinci kez sanatseverlerle buluşuyor. Setur Marina’da bu yıl “kökler ve göçler” temasıyla düzenlenecek festivalde, Anıl Şallıel’in 166 Days projesi, Julia Biel, Şenay Lambaoğlu, Jembaa Groove, Feride Hakim Quintet, Michel Godard Trio ve Homeland sahne alacak. Söyleşi, atölye ve DJ performanslarının da yer alacağı festival, müzik ve doğayı bir araya getiren kapsamlı bir program sunacak. Biletler satışta.





TOM ODELL, BLİNF FEST’TE

Blind Fest, 23- 24 Haziran tarihlerinde Lifepark’ta müzikseverlerle buluşacak. Blind ve Epifoni ortak organizasyonu ve %100 Müzik katkılarıyla düzenlenen festivalin 23 Haziran'daki ilk geceki konuğu, şarkı yazarlığındaki derinliği ve sahnedeki samimiyetiyle çağdaş müziğin en özel isimlerinden biri olan Tom Odell olacak. Odell’in öncesindeyse, etkileyici ve güçlü sesi ile dikkat çeken Sena Şener sahnede olacak. Günün açılışını ise rock müziğin asi ve özgür ruhunu yansıtan Murat Ceylan Wish yapacak.





KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ BALESİ

Çocukluk efsanelerinin en zamansız olanlarından "Kırmızı Başlıklı Kız", bu kez alışılmışın dışında, tüm aileyi büyüleyecek canlı, dinamik ve dokunaklı bir bale gösterisiyle hayat buluyor. Dünyaca ünlü Svetlana Antipova Klasik Dans Okulu ve Stüdyosu’nun sahneye taşıdığı "Kırmızı Başlıklı Kız" bale gösterisi, 13 Haziran’da İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu’nda çocuklara klasik balenin büyülü kapılarını aralayacak.





İŞ VAPUR’DA YAZ ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

İş Sanat, yaz sezonunu İş Vapur’da düzenleyeceği seminer ve atölyelerle karşılıyor. Galataport’ta bulunan İş Vapur’da haziran ayı boyunca opera, sinema ve İstanbul kültürü üzerine söyleşiler düzenlenirken, çocuklar için de yaratıcı yazarlık ve sanat atölyeleri gerçekleştirilecek. Etkinlik bugün, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın “İçinden Opera Geçen Filmler” söyleşisi ile başlıyor. İş Vapur’daki etkinliklerin listesine ve İş Sanat’ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.



