Luna’nın tatil serüveni

05 Haziran 2022 Pazar, 15:24

İki yıldır ilk defa tatile çıkıyoruz, bu defa yanımızda yalnız Luna yok, bir de çocuğumuz var. Hep beraber ilk tatil deneyimimiz. Ancak aramızdan biri bu tatili bir sınanma gibi yaşıyor, o da Luna. Asla bir doğa bireyi değil. O kentte gezsin, kafelere gitsin, arabaya binsin, yürümesin vs. Golden Retriever’ların yüz karası, yüzmekten bile nefret ediyor. Patilerini biraz suya sokup çıkarıyor. Sokak köpeklerinden korkuyor, kumdan ve güneşten (köpekler güneşten rahatsız olur zaten) hoşlanmıyor. Tüylerine ot yapışınca rahatsız oluyor, anlayacağınız hiç ona göre bir ortamda değiliz. Bulunduğumuz yer yeşillikler içinde bir site, börtü böcek dolu, kazlar ve tavuklar geziyor, geceleri kirpiler ve bir de baykuş görüyorum.

Verandalı bir yerde kalıyoruz, Luna istediğinde iki basamak inip çimlerde gezebiliyor. İlk günlerde gezip gelmek hoşuna gitmişti, yalnız beklemediği bir şey oldu. Bizimki mutlu mutlu gezinirken tam verandanın önüne gelen kaz sürüsüyle burun buruna geldi. Ben de Luna’nın yakınındaydım, kazlardan biri tısladı, Luna eve doğru yöneldi, ne oldu ne bitti anlayamadan kazlar Luna’ya saldırdı. Neredeyse ısırıyorlardı ki merdivenlerden çıkıp kendini verandaya zor attı, ama o korkuyu görmeniz gerekti. Ben de bir yandan gülüyor, bir yandan teselli ediyordum. Zavallım artık site içinde gezerken kazların sesini duyunca başını eğip eve kaçıyor. Haziran Böceği diye adlandırılan kocaman bir böcek var, kıskaçlı bir şey. Konduğu yere tutunuyor, dün o da pencere tellerinden düştü, tutuna tutuna Luna’ya tutundu. Bizimki yine kafayı yedi tabii.

BİTSİN İSTİYOR

Bir buçuk yaşına gelmiş bizim oğlan, kendine her gün yeni bir oyun yaratıyor. Bu aralar, Luna yatarken arabalarını Luna’nın üstüne dizmeye sardı (minik hafif arabalardan söz ediyorum). Luna da kalkıp silkelenmiyor, şıklık olsun diye sabrediyor yavrum. Sonuç olarak kente dönmeyi iple çekiyor gibi bir hali var. Böyle yeşillik içindeki tatil yörelerinde, pisi pisi otlarına karşı dikkatli olun, tüylerini kontrol edin. Bu otlar kulağa, buruna hatta parti arasına bile kaçıp iltihap yaratabiliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’de ciddi hastalıklara neden olan keneler, sinekler söz konusu. Bu yüzden tatile çıkmadan önce kesinlikle veterinerinize uğrayıp dış parazit önlemlerinizi almayı unutmayın, iyi pazarlar!